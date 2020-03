Twitter va supprimer les messages haineux visant une catégorie d'âge, une maladie ou un handicap

Un traitement identique à celui concernant les messages contre les groupes religieux

Des employés mieux formés

Source : Twitter

Les messages discriminatoires n'ont pas leur place sur Twitter , et le réseau social entend se montrer plus sévère pour protéger ses utilisateurs. Sur son blog , l'entreprise a fait le point sur la dernière mise à jour de sa politique de lutte contre les posts haineux.Après le renforcement de la modération concernant les messages visant les groupes religieux , la firme a étendu ces mesures à d'autres propos. Désormais, les tweets portant atteinte à un groupe d'individus en relation avec leur âge, leur maladie ou leur handicap feront également l'objet d'une suppression, dès qu'ils auront été signalés.Pour expliquer plus clairement ces nouvelles dispositions, Twitter donne des exemples de messages qui enfreignent indubitablement le règlement (attention, les termes employés peuvent choquer) :».».».Le réseau social précise toutefois que les utilisateurs ayant publié des tweets de ce type avant ce changement ne verront pas leur compte suspendu. En revanche, les posts en question subiront le même sort que les autres.L'entreprise ajoute avoir mis au point un parcours de formation plus long et plus approfondi en interne, afin que ses équipes soient en mesure d'appliquer les règles «».De plus, elle affirme travailler avec un groupe d'experts indépendants, dans le but de traiter de façon appropriée les propos blessants concernant des «». Elle espère ainsi prendre de meilleures décisions, en tenant notamment compte du «».