WhatsApp a vu son usage gonfler de 40% depuis le début de la crise Coronavirus

+40 % pour WhatsApp

Source : TechCrunch

L'épidémie de coronavirus qui sévit actuellement dans le monde entraîne aussi une recrudescence de l'utilisation des applications de communication et des réseaux sociaux, qui connaissent ainsi une évolution parfois fulgurante. C'est le cas de WhatsApp qui aurait connu ces derniers jours une progression de l'ordre de 40 %.C'est en effet ce qui ressort d'une étude menée entre le 14 et le 24 mars, auprès de 25 000 utilisateurs issus de 30 pays différents. Sur certains marchés, l'utilisation de WhatsApp a bondi de plus de 50 %, et même de 76 % en Espagne.L'étude démontre également que les principaux utilisateurs de WhatsApp ont entre 18 et 34 ans. WhatsApp n'est bien sûr pas le seul à connaitre une nette progression depuis l'épidémie de coronavirus, puisque c'est le cas également de Facebook WeChat ou encore Weibo.