Google Duo gère maintenant jusqu'à 12 personnes en vidéo (ce qui est plus qu'un duo !)

Google Duo passe de 8 à 12 personnes

Source : 9to5Google

C'est l'une des conséquences du confinement mis en place dans de nombreux pays, les visioconférences se sont démultipliées, via Messenger WhatsApp ou encore Google Duo . Cette dernière vient d'ailleurs d'être mise à jour, et c'est une bonne nouvelle pour les amateurs d'appels de groupe.En effet, jusqu'ici limités à «» huit participants, les appels de groupe via Google Duo peuvent désormais inclure un total de douze personnes. De quoi permettre aux utilisateurs de réaliser des rendez-vous virtuels de plus grande envergure.L'autre bonne nouvelle, c'est que cette fonction (opérationnelle en ligne, sur iOS et Android) est d'ores et déjà disponible au sein de Google Duo : il suffit de créer un groupe de discussion, et d'y inclure les 12 participants. Rien de plus simple !