Sur iOS, ZOOM partage vos données avec Facebook (même si vous n'avez pas de compte)

Une popularité accrue avec le télétravail

Un manque de transparence flagrant

Source : Motherboard, TechRadar

Les données partagées incluent l'heure à laquelle l'application est lancée, les informations sur l'appareil utilisé, sa localisation, l'identité du propriétaire et des données analytiques qui peuvent être utilisées pour générer de la publicité ciblée.Beaucoup d'internautes ont entendu parler de ZOOM pour la première fois au cours de ces dernières semaines. Cette application permettant d'organiser des sessions de vidéo-conférence à plusieurs est l'une des plus pratiques pour les professeurs faisant cours en ligne ou pour organiser des réunions en vidéo en télétravail . Aussi le nombre d'utilisateurs de ZOOM a bondi. Le service a même connu un pic le dimanche 15 mars avec 600 000 téléchargements Mais ZOOM, via son application iOS, transmet des informations à Facebook sans en faire mention dans sa politique de confidentialité, selon une découverte de. L'application tient ainsi Facebook informé dès qu'un utilisateur l'utilise et transmet également des informations concernant le modèle de l'appareil utilisé et son identifiant unique.Or, seule la collecte d'informations effectuée par ZOOM sur Facebook est mentionnée dans les conditions d'utilisation...