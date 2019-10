FIFA 20 recense déjà 10 millions de joueurs, deux semaines après sa sortie

Des gardiens battus des dizaines de millions de fois chaque jour

Volta mis en avant par EA Sports

Source : EA Sports

FIFA 20 est sorti le 27 septembre 2019. Depuis cette date, les critiques affluent, pointant du doigt les nombreux bugs du jeu , et certains remettent en cause sa suprématie, qui serait contestée par PES 2020. Pourtant, le succès du titre d'EA Sports ne se dément pas.Car d'après l'infographie publiée par l'éditeur, le jeu a déjà atteint les 10 millions de joueurs à travers le monde ! Il est toutefois difficile de mettre en perspective cette donnée, dans la mesure où EA Sports ne communique pas toujours un bilan deux semaines après un lancement. Mais à titre de comparaison, sur l'ensemble du dernier exercice fiscal de l'entreprise (de mars 2018 à 2019), FIFA 19 et FIFA 18 auraient réuni 45 millions de joueurs. Au bout de 14 jours, FIFA 20 aurait donc déjà atteint plus de 20 % de ce total.EA Sports ne manque bien sûr pas de livrer quelques détails pour insister sur la popularité de son produit. Depuis le 27 septembre dernier, 450 millions de matchs auraient été disputés, et 1,2 milliard de buts inscrits (ou encaissés, selon la façon de voir les choses), soit plus de 85 millions par jour.Côté modes de jeu, le plus apprécié reste FIFA Ultimate Team (FUT), qui représente plus de la moitié des rencontres jouées. Mais la dernière création d'EA Sports, Volta Football , ne serait pas en reste, puisque 5 millions d'avatars y auraient été créés. L'éditeur mentionne également les lieux les plus populaires pour ces matchs de foot de rue, et on constate que Paris ne figure pas parmi les six villes favorites des joueurs...Pour célébrer cette réussite, l'entreprise a décidé d'offrir 8 000 pièces Volta à ses utilisateurs. Pour les obtenir, il suffit de lancer le mode de jeu avant le 17 octobre, à 10h, et la récompense sera automatiquement créditée. De quoi s'offrir quelques équipements pour personnaliser son avatar footballeur.