FIFA 20 est truffé de bugs, EA fait ce qu'il peut pour calmer les joueurs

Un mode carrière peu réaliste

PES revient fort

Source : PC Gamer

FIFA 20 est disponible depuis le 27 septembre 2019 et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est loin de faire l'unanimité. De nombreux problèmes gâchent l'expérience utilisateur, et le jeu souffre de la comparaison avec eFootball PES 2020.La plupart des critiques sont relatives au mode carrière du titre. On remarque que les équipes qui sont censées être les plus fortes terminent le championnat à une mauvaise place, voire finissent par être reléguées en division inférieure. Les compositions d'équipe des adversaires peuvent être complètement farfelues. Il y a également des soucis avec l'outil d'édition des joueurs, dont la position change aléatoirement.Et à cela s'ajoutent des questions en conférences de presse totalement hors-sujet (parler de relégation quand on est en tête du championnat par exemple), le fait que les compétitions européennes ne se lancent pas, que les effectifs ne sont pas mis à jour, ou encore que le mode de difficulté « Ultimate » semble être plus facile que sur FIFA 2019, d'après les premiers retours des joueurs.Oui, cela commence à faire beaucoup et on a vraiment l'impression que le jeu n'est pas fini. Electronic Arts a réagi à la grogne en indiquant que ses équipes étaient au courant de tous ces problèmes, travaillant actuellement à leur résolution. L'éditeur précise néanmoins que les mises à jour correctives ne vont pas pouvoir arriver immédiatement. Aïe.Un autre élément contribue à mettre EA en difficulté : après des années à rattraper son retard sur FIFA, Konami est enfin revenu au niveau avec eFootball PES 2020 . Ce dernier est mieux noté dans la presse spécialisée que FIFA 20 si l'on en croit: 82 contre 79 sur PS4, 80 contre 79 sur Xbox One. Toujours sur, FIFA 20 obtient une note utilisateur de 1,2 sur PS4 et de 0,9 sur Xbox One, symbole du désamour des joueurs pour le titre.Plusieurs polémiques ont déjà entaché la sortie de cette dernière mouture de FIFA, notamment le fait que la version Switch soit quasi similaire à l'édition 2019, seuls les transferts ayant été mis à jour. Pas de changement de graphismes donc, ni de moteur, dans les modes de jeu ou de gameplay. La perte de la licence de la Juventus Turin par EA , cette année exclusive à PES, ne fait alors que compléter ce sombre tableau, qui plus est pour un jeu dont le principal avantage est la présence supposée de toutes les licences...