FIFA 20 présente son tout nouveau mode intitulé Volta Football

Cette marque chinoise dispose d’un large catalogue de trottinettes électriques plus ou moins performantes - et plus ou moins abordables aussi. Cette Lytrot V3 est un modèle vendu moins de 400 euros et qui, pourtant, a de quoi rivaliser avec bien des modèles vendus plus cher. Moteur 350 watts, format compact, multiples éclairages, bonne tenue de route… voyons tout cela dans le détail.