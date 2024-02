L’appli ProtonMail pour Mac et Windows est désormais disponible pour tous les comptes payants

En décembre dernier, Proton annonçait en grande pompe l’arrivée d’une application native pour Windows et macOS, mais cette dernière était réservée aux détenteurs et détentrices d’un abonnement « Visionnary », formule éphémère coûtant plus d’une dizaine d’euros par mois. Désormais, l’application est utilisable par toutes celles et ceux qui ont souscrit à une offre payante, quelle qu’elle soit.