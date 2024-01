Interview : Skiff, l'écosystème chiffré par défaut qui fait de l'ombre à Proton

Skiff, c’est le petit dernier qui trace sa route. Lancé en 2020 avec une première application de prises de notes collaborative, l’écosystème s’est depuis enrichi d’un drive, d’un calendrier et d’un service mail chiffré. Très engagée pour le respect de la vie privée en ligne, l’entreprise américaine met tout en œuvre pour offrir à ses utilisateurs et utilisatrices des outils de productivité transparents et sécurisés. Chiffrement de bout en bout, code open source et nouveautés à tour de bras, Skiff fédère aujourd’hui des millions d’internautes dans le monde et ne compte pas s’arrêter là. Trois ans après ses premiers pas, Clubic a pu s’entretenir avec Andrew Milich, PDG et co-fondateur du service.