Gmail Go est désormais accessible à tous les utilisateurs Android

Depuis quelques années maintenant, Google décline en version "Go" la plupart de ses applications maison, tout comme son système d'exploitation mobile, avec Android Go, installé sur les smartphones les moins performants.

Depuis quelques heures, l'application Gmail Go est disponible directement sur le PlayStore Android et peut donc être installée sur n'importe quel smartphone Android, y compris votre récent flagship Samsung à plus de 2000 euros.