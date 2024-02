Les pirates à l'origine de la cyberattaque contre l'hôpital d'Armentières font fuiter de potentielles données de santé

Pour le moment, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) et la gendarmerie sont mobilisées afin d'analyser ces liens informatiques et de voir s'il s'agit de données de patients ou bien de personnels de l'hôpital.

À l'époque de l'attaque, les ordinateurs avaient été immédiatement déconnectés après l'annonce des pirates. Les urgences avaient dû ensuite être fermées durant l'ensemble du week-end pour raison de sécurité.

Récemment, nombre de centres hospitaliers ont été victimes de ce genre d'attaques, comme en Roumanie, où une dizaine d'établissements avaient été paralysés à la mi-février. Le problème était alors tel que les personnels soignants avaient dû un temps revenir au papier et au stylo.