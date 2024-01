TeamViewer : recrudescence des attaques, attention à vos mots de passe !

Lancé en 2005, le logiciel TeamViewer s'est progressivement étoffé, et dans le cadre d'un usage non commercial, il est gratuit et ne requiert aucune inscription. De quoi inciter de nombreux particuliers et professionnels à opter pour cette solution, pour de la téléassistance informatique. Toutefois, le logiciel n'est pas hermétique aux failles de sécurité.

C'est en effet ce qu'a confirmé récemment la société de cybersécurité Huntress, après avoir décelé deux infiltrations dans deux réseaux d’entreprises. Cela a été rendu possible après avoir obtenu un accès initial, depuis des comptes TeamViewer.