Sur Teams votre mot passe est stocké en clair, mais ça n'inquiète pas Microsoft

Découverte en août dernier par Vectra, un leader dans le monde de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle, une faille impliquant les jetons d'authentification pourrait mettre à mal les entreprises et particuliers utilisant l'application bureau de Teams sur Windows, Mac et Linux.

Pour faire simple, ces jetons contenant votre nom d'utilisateur et mot de passe seraient stockés en clair dans le disque dur des utilisateurs. Cela est très problématique car tout intrus se trouvant dans le réseau de la victime pourrait utiliser ces tokens pour s'authentifier auprès de n'importe quel service Microsoft et ainsi usurper son identité. Il serait alors possible d'envoyer des mails via Outlook ou d'accéder au chat via Teams, ou voler des documents se trouvant dans un Sharepoint par exemple.

La source de cette faille proviendrait d'Electron, le composant logiciel utilisé pour le développement de Teams. Par sa simplicité d'utilisation et de mise en place, Microsoft a sûrement voulu gagner du temps en se servant de ce framework, négligeant au passage la sécurité de son application. Car même si Electron est utilisé par beaucoup de logiciels aujourd'hui, il ne supporte pas le chiffrement de données et la protection des fichiers.