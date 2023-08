Surfshark veut protéger vos mails avec son service d'alias Alternative ID

AlternativeID a été développé dans l'idée d'une vraie flexibilité d'usage. Les alias d'une adresse mail sont donc en quelque sorte jetables. Ainsi, il est possible de les supprimer à loisir et d'en recréer autant de fois que souhaité. Surfshark n'est pas la seule entreprise à proposer ce type de service, mais Sarunas Sereika indique que l'entreprise se démarque de la concurrence sur trois points : la transparence de leurs politiques de confidentialité, leur priorité donnée à leur crédibilité et la garantie d'une expérience sûre à ses utilisateurs.