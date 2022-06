Combien valent les données volées sur le dark web ?

Il est assez fréquent d'entendre que le Dark Web permet de réaliser des plus values conséquentes pour les pillards d'Internet, et NordVPN s'est sérieusement penché sur la question pour tenter d'évaluer la somme générée par ces activités malveillantes. Les 17,3 millions de dollars obtenus sur les marchés analysés par la firme spécialisée en cybersécurité proviennent ainsi de près de 720 000 transactions effectuées à partir de 22 000 annonces passées en ligne. Pour ces dernières, 43% concernant des documents (passeport par ex.), 39% relèvent de la finance , 12% de comptes divers (compte Twitch par ex.) et 6% des emails et mots de passe.

Pour obtenir de tels résultats, tous les articles volés ne se valent pas. Au sommet des prises les plus cotées, se trouvent notamment un compte bancaire chez ING proposé à 3763 dollars, ou encore des passeports à 3800 dollars pièces provenant de Lituanie, République Tchèque et Slovaquie. A l'inverse, un compte eBay est disponible pour seulement 34 dollars, tandis qu'un paquet regroupant des emails personnels en provenance de Suisse est proposé à moins de 10 dollars.

Les résultats de cette enquête NordVPN traduisent également l'importance du choix du pays, un passeport belge étant par exemple bien plus prisé car permettant de voyager sans formalité majeure de visa dans les trois quarts des pays mondiaux, ou encore l'influence malveillante potentielle découlant de la prise. Ainsi, une adresse mail d'un électeur américain est très largement en tête par apport aux autres pays dans le monde, car l'impact d'une campagne malicieuse en période d'élection, à l'instar de la présidentielle 2016 , est très forte aux Etats-Unis.