DMARC, le protocole d'authentification des e-mails a 10 ans : à quel point est-il répandu aujourd'hui ?

Et pourtant, derrière cet enthousiasme certain, il y a une réalité qui ne trompe pas. Car sur les 31 entreprises du CAC40 ayant un enregistrement DMARC, elles ne sont que six à bloquer de façon proactive les emails frauduleux et à être donc conformes au protocole DMARC, nous indique Proofpoint. Il existe par ailleurs un vrai décalage aussi entre les secteurs privé et public. Cinq ministères français sur 14 ont mis en œuvre DMARC. Avouons que c'est bien peu.