Oui, Google scanne vos mails et documents Drive à la recherche de contenus pédopornographiques

Il est ici fait état de la « hausse » estimée par Google des fichiers relevant de « Child Sexual Abuse Materials » (CSAM) stockés en son sein. Ce qui est d'autant plus désolant tout d'abord, c'est que la pratique n'est malheureusement pas nouvelle et n'a pas, pendant des décennies, fait l'objet d'une traque particulièrement virulente. Mais aussi, il convient de noter que les logiciels à même de détecter de potentiels contenus pédopornographiques sont, eux, de plus en plus précis. De quoi donner des chiffres qui font froid dans le dos.

Selon les services de Google, qui transmettent annuellement des rapports de transparence au National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), 1,5 million de contenus potentiellement CSAM, regroupés dans quelque 180 000 rapports, ont été transmis au NCMEC pour la période janvier-juin 2020. Pour le second semestre de l'année 2020, ce sont plus de 2,9 millions de contenus dans plus de 365 000 rapports qui ont été signalés par Google. Enfin, pour les six premiers mois de l'année 2021, 3,4 millions de contenus détectés et transmis dans 410 000 rapports sont parvenus au NCMEC. Plus du simple au double en seulement un an et demi, donc.