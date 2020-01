Twitter va bientôt permettre de contrôler le droit de réponse à vos tweets

Contrôler et orienter la conversation

Une amélioration des threads

Source : The Verge.

Quatre options seront proposées prochainement aux tweetos pour limiter les utilisateurs autorisés à s'engager dans une conversation. Twitter veut également mettre en place une option «» plus ergonomique.En novembre, le réseau social au petit oiseau bleu introduisait une option permettant de masquer les réponses indésirables à ses tweets. L'entreprise de Jack Dorsey passe aujourd'hui à l'étape supérieure en proposant quatre nouvelles options plus poussées aux utilisateurs.Si l'option «» permettra à n'importe qui de répondre, comme c'est le cas actuellement, «» n'autorisera que les réponses provenant de comptes auxquels l'utilisateur est abonné, ainsi que celles des comptes mentionnés ou attachés par le biais d'une image ou d'une vidéo.Ensuite, «» limitera le droit de réponse aux seuls utilisateurs mentionnés dans le tweet initial. Enfin, «» interdira toute conversation en réponse à un tweet. Ces options sont regroupées sous l'appellation «», et on peut voir une version (non définitive) de leur mise en place sur l'image ci-dessous.Ces nouvelles fonctionnalités devraient entrer en phase de test durant le premier trimestre 2020 pour un déploiement prévu un peu plus tard dans l'année. «», explique Suzanne Xie, responsable des produits de conversation chez Twitter, venue présenter ces nouveautés au salon.D'autres améliorations sont aussi prévues par le réseau social. Les dirigeants de Twitter ont expliqué travailler sur l'amélioration de l'option «», en mettant en forme des blocs de threads selon un affichage en cascade. Nous avions déjà entendu parler de cette option , qui rappelle le fonctionnement de Reddit.En outre, Twitter permettra prochainement de suivre, en plus des comptes et différemment des hashtags, des « sujets », grâce à «», a affirmé Suzanne Xie. Aucun sujet politique ne sera proposé dans un premier temps.L'outil «» devrait, enfin, bénéficier d'une amélioration en termes d'ergonomie et d'affichage.