Twitter teste les conversations "en cascade", comme sur Reddit

Un mode d'affichage testé sur Twttr

Twitter Web App is testing reddit-like conversation tree



The concept first appeared on its experimental Twttr iOS app, and now it might come to the web app too! It helps keeping track of the flow of conversation pic.twitter.com/wlOvTR4IWP — Jane Manchun Wong (@wongmjane) November 8, 2019

Une importante mise à jour en 2020

Lire aussi :

Aidez Twitter à mettre en place des politiques anti-deepfakes efficaces



Twitter continues working on Conversation Tree



now with the ability to focus a specific tweet, even from a permalink pic.twitter.com/CVadSqbFDP — Jane Manchun Wong (@wongmjane) November 26, 2019

Source : Engadget

Cette modification pourrait arriver sur Twitter dès l'année prochaine dans le cadre d'une mise à jour de grande ampleur sur le réseau social, précise l'entreprise.Il est parfois difficile de suivre les multiples changements de Twitter , tant ceux-ci sont nombreux. Cette fois, le réseau social s'attaque à modifier l'affichage des conversations. Les conversations en cascades, clairement inspirées du format choisi par Reddit, sont actuellement à l'essai sur Twttr.Twttr est l'application de test de Twitter, mise en place dans le cadre de Twitter Prototype Program . Elle permet à certains utilisateurs sélectionnés d'avoir accès en avant-première à de nouvelles fonctionnalités via une application mobile.Une utilisatrice du réseau, ingénieure en applications, a pu diffuser quelques captures d'écran de ce mode d'affichage encore expérimental. On vous laisse juge.Le GIF plus bas dévoile l'une des fonctionnalités de ce nouvel affichage : la possibilité de se concentrer sur une réponse précise et de mettre en avant les réponses à cette réponse. On sait, ça paraît complexe, mais ça semble en réalité assez intuitif et c'est très similaire à Reddit.Comme le souligne TechCrunch , qui a pu s'entretenir avec un porte-parole du site, ces fonctionnalités devraient débarquer dès 2020 à l'occasion d'un grand chamboulement. Toutefois, on ne sait ni quand précisément, ni si ce mode d'affichage aura subi des modifications d'ici là.