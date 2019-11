Twitter retarde son grand ménage de comptes pour gérer le cas des personnes décédées

Préserver la mémoire numérique

La vie numérique après la mort

Source : The Verge

À l'instar de Facebook, l'entreprise à l'oiseau bleu veut trouver un moyen pour que les personnes puissent se «» des personnes décédées. La suppression des comptes inactifs devaient initialement débuter très rapidement en Europe. Le 26 novembre, Twitter a ainsi fait parvenir un email aux personnes concernées pour signaler la suppression des comptes inactifs depuis plus de six mois, si aucune connexion n'était enregistrée avant le 11 décembre.Mais le réseau social avait omis de penser aux comptes des personnes décédées et fait désormais marche arrière. «», a twitté l'entreprise ce jeudi 28 novembre. «».La présence de comptes de personnes décédées sur les réseaux sociaux a déjà fait l'objet de débats. Facebook a mis en place une option «» qui permet de conserver un compte actif sans que celui-ci n'apparaisse dans les suggestions d'amis de nouvelles personnes.Twitter n'a pas encore annoncé quelle fonctionnalité pourrait être mise en place. Au moment de l'annonce de la suppression des comptes inactifs, de nombreuses personnes ont signalé qu'ils souhaitaient conserver une trace du compte d'amis, de célébrités et de membres de la famille. Twitter n'a pas indiqué le nombre de compte concernés par ce grand ménage.