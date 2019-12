Twitter : un bug sur Android permet de relier 17 millions de comptes à leurs numéros de téléphone

Des comptes touchés en France

La réponse de Twitter

Source : TechCrunch

On sait que Facebook est en proie à de nombreuses failles de sécurité, mais Twitter est loin d'être en reste dans ce domaine. Au mois de janvier 2019, un bug révélait les tweets protégés de certains utilisateurs Android. Aujourd'hui, une nouvelle vulnérabilité vient entacher l'image de la firme.C'est le chercheur en sécurité numérique Ibrahim Balic qui a découvert ce problème. En 2013 déjà, il avait identifié une importante faille qui touchait le centre développeur d'Apple. Cette fois-ci, il a découvert une défaillance dans la fonctionnalité de téléchargement des contacts sur l'application Twitter pour Android : «», a expliqué le chercheur àEn générant des milliards de numéros de téléphone sur une durée de deux mois, Ibrahim Balic est ainsi parvenu à les faire correspondre à 17 millions de comptes Twitter basés en Israël, en Iran, en Grèce, en Turquie, en Arménie, en Allemagne et même en France. Pire encore, des personnalités politiques faisaient partie de la liste des comptes identifiés par Ibrahim Balic.Ce dernier a tenu à les avertir directement via WhatsApp , mais n'a pas contacté les équipes de Twitter pour leur signaler le problème.Le 20 décembre dernier, Twitter a bloqué les activités du chercheur. Le même jour, le réseau social publiait un billet de blog dans lequel il affirmait «». La firme ne précise toutefois pas de quelle faille il s'agit.Contacté par, elle a affirmé avoir été mise au courant de la faille de sécurité : «», a déclaré un porte-parole.C'est donc un nouveau problème de sécurité enregistré sur Twitter, qui en compte désormais beaucoup à son actif...