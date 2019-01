Twitter : un bug a révélé les tweets protégés de certains utilisateurs Android

Un changement d'adresse électronique causait la désactivation de l'option

». Voilà ce qu'indiquelorsqu'on cherche à activer l'option « Protéger mes tweets » via un appareil Android (les utilisateurs d'iOS ou ceux de la version web n'ont pas été touchés). Sauf que... cette jolie petite phrase est restée caduqueDurant cette période, si vous avez coché la fameuse option sur votre mobile et procédé ensuite à une modification des paramètres de votre compte comme un changement d'adresse mail, vous avez peut-être été touché par le bug révélé par Twitter, qui consistait en une désactivation de l'option.Le réseau social, qui n'a pas été des plus réactifs en mettant plus de quatre ans à s'en apercevoir, vient d'indiquer sur son centre d'aide avoir résolu le problème et informé les personnes concernées par le bug. La société a par ailleurs directement réactivé l'option de protection des Tweets si elle avait été désactivée.