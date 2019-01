Twitter teste un nouveau design inspiré des messageries instantanées

© TechCrunch

Twitter veut rendre les échanges de tweets plus lisibles



souhaite relancer les abonnements à sa plateforme. Le réseau social va pour cela proposer à quelques bêta testeurs une nouvelle version de sonmobile. Cette dernière va proposer unrevu et corrigé concernant les réponses à un tweet. Chaque participant à une discussion va se voir attribuer une couleur spécifique afin de faciliter la lecture d'une conversation.Selon TechCrunch , les participants seront identifiés par uneselon que vous les suiviez ou non sur Twitter, afin de garantir une meilleure interaction avec votre communauté. Les boutons permettant de liker, de retweeter ou de commenter un tweet seront également absents, accessibles uniquement en appuyant sur un tweet en particulier. Cette décision permettra d'améliorer la lisibilité du fil Twitter au quotidien.Les testeurs sont invités à donner leur avis et Twitter décidera ensuite si ce nouvel affichage sera appliqué à une prochaine version publique.