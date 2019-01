Twitter met ENFIN à jour Tweetdeck sur macOS après 3 ans et demi de jachère

Une version compatible macOS Mojave



De Juillet 2015 à janvier 2019... tout va bien.



Capture d'écran de la nouvelle version de Tweetdeck sur macOS. © App Store

Rien ne laissait suggérer qu'une nouvelle version était dans les tuyaux après trois ans de jachère. Pourtant,, aka le seul client Twitter officiel sur macOS depuis que l'application native a disparu de l'App Store, se refait aujourd'hui une beauté.La principale nouveauté de cette version 3.10 de Tweetdeck est: Mojave.En d'autres termes, cela permet notamment d'ajuster automatiquement la couleur de l'application selon que vous ayez choisi le mode clair ou sombre de votre système d'exploitation. Cependant, il reste possible d'activer le mode clair lorsque macOS est sombre, et vice-versa.Du reste, le patchnote se conclut par la promesse de Twitter d'"". Doit-on comprendre que le réseau social va apporter un support plus régulier à son application à l'avenir ?Rien n'est moins sûr.