Faille critique, assurez-vous de mettre GeForce Experience à jour le plus vite possible

Un pirate peut prendre le contrôle du PC

Source : TechRadar

Si vous utilisez le service GeForce Experience de NVIDIA, nous vous conseillons de mettre à jour votre logiciel au plus vite. Une importante vulnérabilité y a été découverte et le groupe américain a proposé un correctif pour palier le problème au plus vite.La faille de sécurité permet à des pirates de lancer une attaque de type DDoS sur l'ordinateur cible, ou encore d'en prendre le contrôle, en jouant sur les autorisations et privilèges administrateur. L'exploitation de la faille serait très peu complexe, ce qui a poussé NVIDIA à agir rapidement.Heureusement, le hacker a besoin d'un accès physique au PC pour mettre en place son offensive, limitant ainsi les risques. Cependant, ne laissez jamais votre ordinateur sans surveillance lorsqu'il n'est pas chez vous il est en effet très facile, pour un pirate physiquement présent, d'y implanter un virus ou d'exploiter une faille logicielle ou matérielle.Si vous avez une version de NVIDIA GeForce Experience antérieure à la 3.20.2, installez tout de suite la mise à jour. Pour ce faire, il suffit d'entrer dans le logiciel, de télécharger la dernière build disponible sur le site de NVIDIA ou tout simplement via Clubic