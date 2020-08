Twitter indique maintenant les comptes et les médias dont la ligne éditoriale est dictée par un État

Concrètement, cela se présente sous la forme d’une petite ligne placée sous l’alias d’un compte Twitter. Dans l’Hexagone, le compte Twitter de RT France ou Sputnik est notamment labellisé comme « Média affilié à un État, Russie ». En cliquant sur ce label, Twitter redirige l’utilisateur vers l’article de son blog dédié à cette nouvelle fonctionnalité.

Un système encore imparfait

Dans son billet, Twitter reste vague quant au processus qui lui permet d’identifier quels comptes méritant d’être labellisés de la sorte. « Nous avons consulté un grand nombre de groupes d’experts, notamment des membres du Digital and Human Rigts Advisory Group au sein du comité Confiance et Sécurité de Twitter », apprend-on. Les intéressés seront bien entendu prévenus par Twitter, et pourront faire appel de la décision.

Le réseau social précise d’ailleurs que, pour le moment, seuls les comptes de médias et politiques représentant les cinq pays membres permanents du conseil de sécurité de l’ONU sont concernés (Chine, France, Russie, Royaume-Uni et États-Unis). Un façon, ajoute Twitter, d’évaluer la pertinence de sa mesure avant de la déployer à davantage de pays.

Mais beaucoup pointent déjà des failles dans le système retenu par le réseau à l’oiseau bleu. Si RT, China Daily ou le Global Times ont bien été catégorisés comme liés à un État (la Russie et la Chine en l’occurrence), tout comme les comptes personnels de ses éditorialistes, le compte personnel de Donald Trump — qu’il utilise bien plus souvent que le compte officiel de la présidence des États-Unis — échappe encore à la mesure.