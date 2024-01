La valeur de X (ex-Twitter) n'a pas plongé, elle a littéralement fondu depuis le rachat d'Elon Musk

Avec une dévaluation rapide et la perte de confiance des annonceurs, l'avenir de X est plus incertain que jamais. En prenant les rênes en octobre 2022, Elon Musk a été confronté à une série de défis et de couacs, soulignant les complexités du maintien de la valeur d'une plateforme sociale dans un contexte de relations on peut dire tumultueuses avec les annonceurs.