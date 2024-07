Licenciements massifs chez X.com en 2022 : Musk gagne un premier procès

Selon le plan de départ de l'entreprise, le personnel licencié a droit à un minimum de deux mois de salaire de base, plus une contribution en espèces à l'assurance maladie et à d'autres avantages. Les personnes occupant des postes à responsabilité, elles, bénéficient de six mois de salaire en guise d'indemnité de départ, plus une semaine pour chaque année complète d'expérience.