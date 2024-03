Les anciens cadres de Twitter inculpent Elon Musk pour obtenir 128 millions de dollars d'indemnités de départ

Juste après avoir racheté la plateforme pour 44 milliards de dollars, Elon Musk a mené une immense vague de licenciements, affectant 1 employé sur 2. Il s'est également débarrassé des dirigeants de la firme pour « négligence grave et faute intentionnelle ». Selon Parag Agrawal, Viyaja Gadde, Ned Segal et Sean Edgett, les anciens P.-D.G., directeur juridique, financier et conseiller général de Twitter, l'homme d'affaires a « manigancé » leurs départs pour éviter de débourser des millions de dollars. Aucun exemple de faute de leur part n'aurait été indiqué lors de leur remerciement.