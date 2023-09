Sous la contrainte, Elon Musk accepte enfin de négocier avec les employés licenciés de X.com (Twitter)

Le dossier des ex-employés de X.com était en effet un peu plus compliqué que ceux d'autres salariés. Licenciés, et sans nouvelles de leur ancien employeur sur les questions des indemnités, des primes et des arriérés de salaires, ils ont tenté de trouver une solution à travers le lancement d'un recours collectif. Sauf que, malheureusement pour eux, le contrat signé alors avec le réseau social contenait une clause leur faisant abandonner la possibilité d'un recours collectif ou d'un passage devant les tribunaux.

Pour ce genre de litige, le contrat signé stipulait qu'ils devaient nécessairement passer par un arbitrage. Ils se sont alors tous tournés vers cette solution qui a mené à une explosion des frais d'arbitrage pour X.com, de l'ordre de 3,5 millions d'euros. Raison pour laquelle la plateforme avait jusque-là joué la sourde oreille. Mais, les choses bougent, et les négociations vont enfin pouvoir débuter, et ce, à partir du début du mois de décembre.