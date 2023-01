Twitter : pourquoi les salariés renvoyés ne pourront pas intenter de recours collectif ?

Ces dernières voulaient déposer un recours collectif contre l'entreprise, qui ne leur aurait pas donné un préavis de licenciement suffisant. Le juge californien a estimé, comme le demandait Twitter, qu'ils devraient poursuivre leur plainte individuellement.

Et pour justifier son jugement, James Donato a rappelé que les contrats signés par les employés avec Twitter comprenaient des accords d'arbitrage. Ces accords stipulent qu'en case de litige, les salariés devraient se porter vers un arbitrage, plutôt que vers les cours de justice. Dans les mêmes textes, ils renonçaient, de plus, à la possibilité de former un recours collectif.

Ces mêmes accords spécifiaient que « l'arbitrage n'était pas une condition obligatoire de l'emploi d'un salarié dans l'entreprise », et que les employés pouvaient signer un formulaire séparé pour s'en retirer. Ce qu'ils n'avaient pas fait à l'époque. « Twitter a fourni des copies signées des accords, et ils sont tous clairs et simples », a annoncé le juge.