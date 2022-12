Chez Twitter, Musk aurait fait renvoyer les femmes en priorité

Le recours collectif intenté contre Elon Musk ce mercredi auprès de la Cour fédérale de San Francisco égrène des chiffres qui appuient cette accusation. Ainsi, sur les 3 700 et quelques personnes renvoyées, on retrouverait 57 % de femmes employées avant l'arrivée du patron de Tesla et de SpaceX à la tête de l'entreprise. Dans le même temps, « seuls » 47 % d'hommes ont été mis à la porte.

Et le chiffre devient plus important à mesure que l'on monte les échelons de la hiérarchie. Ainsi, dans la tranche des ingénieurs, ce sont 63 % des femmes qui ont perdu leur emploi. A contrario, ici les chiffres masculins restent à peu près dans la moyenne générale, puisque 48 % des hommes ont eux été licenciés.