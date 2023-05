Tesla : pourquoi Musk ne peut plus dire n'importe quoi sur Twitter... légalement

L'argument d'Elon Musk était simple : cet accord serait une « restriction préalable » injuste de sa liberté d'expression, mais une cour fédérale new-yorkaise a débouté le patron de Tesla, Space X et Twitter, rétorquant que l'intéressé aurait pu se défendre contre les accusations formulées à son encontre il y a 5 ans, voire négocier un autre accord avec la SEC s'il avait voulu tweeter sans surveillance juridique.

Seulement voilà, Elon Musk et ses avocats rétorquent que la Commission l'aurait poussé à conclure un accord et qu'elle aurait ce faisant outrepassé son autorité. L'accord signé en 2018 violerait ainsi les droits du patron de Tesla et sa liberté d'expression. Un raisonnement qui avait déjà fait l'objet d'une demande d'annulation de l'accord en avril… et qui avait rapidement été déboutée par un juge, conduisant Elon Musk à faire appel, sans succès.