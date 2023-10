L'audience de X.com (Twitter) s'écroule en septembre : le coup de massue pour Elon Musk !

Quand on regarde dans le détail, on peut observer que cette baisse se constate partout dans le monde, plus exactement, dans 83 % des 176 pays sondés. Mais il semble dans le même temps que le continent européen soit particulièrement touché, puisque selon Apptopia, lors du dernier trimestre, X.com a enregistré des chutes de fréquentation de l'ordre de 10 à 40 % sur les différents pays de l'Union européenne.

De manière plus globale, les chiffres de Google Trends montrent que les recherches pour Twitter sur le moteur de recherche le plus utilisé au monde ont reculé depuis la reprise par Elon Musk. De 14 millions par mois il y a un an, elles sont passées aujourd'hui à 11 millions de recherches mensuelles. Autant dire que si la tendance perdurait, les annonceurs devraient une fois encore demander à moins dépenser sur la plateforme. Raison pour laquelle Elon Musk cherche à pousser les offres d'abonnement payant ?