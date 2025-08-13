Une fois infectée, la webcam devient un périphérique HID (Human Interface Device), capable d’agir comme un clavier fantôme. Elle peut ainsi injecter des frappes malveillantes, exécuter des scripts, voire maintenir un accès persistant à la machine hôte. Le plus inquiétant ? L’attaque survit à une réinstallation complète du système, et peut réinfecter l’ordinateur à chaque reconnexion.



Contrairement aux attaques BadUSB classiques, cette méthode ne nécessite pas de remplacer physiquement l’appareil : un accès initial au système suffit pour armer la webcam à distance, via un simple script ou malware.