À la suite de cette découverte, certains fabricants ont publié des correctifs et surtout recommandé de désactiver l’accès distant non sécurisé. En parallèle, la liste des caméras concernées a été transmise aux opérateurs et aux autorités.

Selon Bitsight, ces flux vidéo pourraient potentiellement être utilisés pour de l'espionnage, cartographier des angles morts et recueillir des secrets commerciaux, entre autres usages.

En février, le département de la sécurité intérieure aux États-Unis avait d'ailleurs prévenu que les caméras connectées fabriquées en Chine constituaient un vecteur privilégié pour les espions chinois. Selon les autorités, ces dernières se trouveraient par dizaines de milliers sur le territoire, dans les sites industriels, notamment sur les secteurs de la chimie et de l'énergie. Surtout, ces appareils ne disposeraient généralement pas de système de chiffrement et renverraient directement les données directement vers le fabricant.