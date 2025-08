Une fois de plus, la cybersécurité des objets connectés comme les caméras de surveillance ne tient qu'à un fil. Les experts de Bitdefender ont découvert non pas une, mais deux vulnérabilités critiques qui permettent aux pirates de prendre le contrôle complet des caméras connectées Dahua Hero C1. Ces failles, particulièrement vicieuses, s'exploitent sans aucune authentification préalable, ce qui les rend d'autant plus dangereuses.