Newelle peut être installé via GitHub ou Flathub. Les utilisateurs intéressés peuvent visiter la page GitHub de Newelle pour plus d'informations et pour télécharger l'application.

Il est toutefois important de noter que Newelle est entièrement optionnel et nécessite une configuration manuelle. Cela contraste avec l'intégration forcée de l'IA par Microsoft dans son système d'exploitation.