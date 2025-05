NLWeb ne prétend pas remplacer les sites, ni créer de nouveaux standards. Il s’agit d’un système d’interfaçage léger, capable de réutiliser les contenus existants pour les rendre accessibles à la voix, au texte, ou aux agents automatisés. Et comme HTML en son temps, Microsoft espère en faire un outil de référence pour construire le web conversationnel de demain.

Les éditeurs y trouveront un double intérêt : améliorer l’expérience utilisateur, et reprendre le contrôle sur la manière dont leurs contenus sont consultés et valorisés dans l’écosystème IA naissant. Mais derrière la promesse d’un accès plus direct à l’information, la généralisation des interactions machine-à-machine pourrait aussi remettre en question certaines stratégies de monétisation et de visibilité.