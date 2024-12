max6

Fantastique progrès mais tant que ce ne sera pas local et même après d’ailleurs au fil des mises à jours qui peut m’assurer que l’IA qui me commandera un sandwich à ma place ne le fera pas par le choix du programmeur que la société de sandwich aura payé pour ?

Il a déjà fallu taper fort sur certain moteurs de recherche ( et les plaintes au pénal sont toujours en cours) pour pouvoir séparer les résultats payés des autres et c’est encore une lutte qui n’est pas fini.

Et maintenant on va arriver à l’étape suivant du « c’est pas moi », « c’est l’IA qui décide » (peut-être qu’elle s’auto-programme mon bon !).