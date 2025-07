Vous faisiez partie des utilisateurs de Clear Linux ? Eh bien, sachez qu'il est temps de migrer. Car Intel a annoncé la fin de ce système. Résultat, les financements sont coupés, le dépôt GitHub passe en mode lecture, et il n'y aura plus de nouvelle mises à jour, ni de nouvelles fonctionnalités.

Le géant américain pousse ceux qui sont aujourd'hui sous Clear Linux à migrer, et à utiliser le plus rapidement une autre distribution. Une décision qui n'a pas été motivée de la part d'Intel, mais dont on imagine qu'elle a des raisons financières, surtout à un moment où l'entreprise veut se restructurer et considère avoir engrangé un retard trop important dans l'intelligence artificielle.