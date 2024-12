En mai 2023, Intel avait publiquement annoncé son intention de réviser le jeu d'instructions x86. Il ne devait plus se focaliser que sur le mode 64-bit et une révision avait même été publiée dès le mois suivant, en juin 2023.

Aujourd'hui, les choses ont bien changé et si seulement un an et demi nous sépare de cette double publication de mai/juin 2023, c'est un éternité au regard des bouleversements qu'a connu Intel durant ce laps de temps. La firme a d'abord été contrainte de faire face à un sévère ralentissement de ses ventes de processeurs, et ce, sur tous les segments.

La concurrence d'AMD n'a jamais été aussi forte et, pour ne rien arranger, les 13e et 14e génération des puces Intel ont connu des problèmes techniques pour le moins gênant. Plus profond que cela, le mal d'Intel handicap la société depuis des années, mais cela s'est ressenti de manière singlante à la publication des résultats financiers du troisième trimestre 2024.