Quelle est la meilleure entreprise de l'année 2021 ? Quelle est la pire ? Yahoo! a publié son traditionnel bilan

Beaucoup – dont des gouvernements et autorités – reprochent aux réseaux sociaux du groupe Meta, et à Facebook plus particulièrement, d'avoir contribué à la propagation de campagnes de désinformation, notamment en période pandémique. La messagerie WhatsApp , à la politique de confidentialité contestée , n'a pas non plus été épargnée. Au classement, Facebook devance le géant chinois du e-commerce, Alibaba. Mais 30 % des personnes interrogées estiment tout de même que le groupe Meta est capable de se racheter en 2022, certains votants proposant carrément à l'entreprise californienne de reverser une partie de ses bénéfices sous forme de dons à destination d'œuvres de bienfaisance, pour s'offrir une image un peu plus positive.