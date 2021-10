Une ancienne salariée de Facebook reproche à Zuckerberg de faire passer les profits avant la sécurité

L'écho de son interview est d'autant plus fort que Frances Haugen n'a pas choisi n'importe quelle émission pour s'exprimer. 60 Minutes est une institution de CBS aux Etats-Unis depuis plus de cinquante ans, et la vidéo publiée sur YouTube cumule déjà près de 420 000 vues en seulement treize heures sur la chaîne officielle de l'émission.

Frances Haugen est cependant claire : elle n'accuse pas Mark Zuckerberg d'avoir « créé une plateforme haineuse » et déclare « avoir beaucoup d'empathie pour lui ». Néanmoins, ce dernier « a permis de faire des choix entraînant une plus grande visibilité et un portée plus importante pour le contenu haineux et polarisant », selon son ancienne employée.