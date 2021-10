Instagram et adolescence : Facebook publie quelques données choisies de son étude et poursuit son étrange défense

Le groupe Facebook, à qui appartient le réseau social Instagram, essaie maintenant depuis la mi-septembre de se justifier, sans vraiment parvenir à trouver la formule adéquate. Ciblé par une série d'articles du Wall Street Journal reposant sur des documents internes ayant fuité de la firme de Mark Zuckerberg, Facebook fait l'objet de nombreuses attaques, notamment sur les conséquences de l'utilisation d'Instagram auprès de jeunes utilisateurs vivant aux États-Unis et au Royaume-Uni. Et les différentes slides rendues publiques permettent de constater que la firme a bien conscience de l'impact négatif d'Instagram sur une partie de ses utilisateurs les plus jeunes, notamment les jeunes filles.

Or, dans ses tentatives de riposte à l'investigation du WSJ, Facebook, par le biais de son blog, tente de répondre point par point aux faits pointés du doigt par le média américain. Si plusieurs billets et posts ont déjà été publiés, Facebook a proposé deux nouveaux slides provenant de ses présentations internes révélées par le WSJ pour apporter davantage de transparence à l'élaboration de sa politique, comme à sa conception des résultats du sondage en question.

On y découvre ainsi, dans la slide intitulée « The Perfect image, feeling attractive, and having enough money are the most likely to have started on Instagram », que l'image de perfection, le sentiment de se sentir attirant et le fait d'avoir assez d'argent constituent des préoccupations non négligeables pour les sondés. 39 % des jeunes Américains et 51 % des jeunes Britanniques interrogés pensent qu'ils doivent créer une image parfaite d'eux-mêmes sur Instagram (!).