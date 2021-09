Facebook accuse le Wall Street Journal "d'interprétations erronées" après son enquête dénonciatrice

Pour rappel, le WSJ a pu se procurer des documents confidentiels de Facebook, et notamment les résultats d'études menées en interne sur l'impact des réseaux sociaux sur leurs utilisateurs. On y apprenait qu'une part importante de jeunes se sentaient mal dans leur peau depuis qu'ils utilisaient Instagram et que, chez certains d'entre eux, un phénomène d'addiction à l'application s'était développé.