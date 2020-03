Apple suspend le développement d'une application de reconnaissance faciale controversée

Lire aussi :

Des sénateurs américains proposent un moratoire sur l'utilisation de la reconnaissance faciale

Des services prématurés

Entre suspension et controverse

Source : CNN

D'après le géant américain, le logiciel, qui faisait partie de son programme de développement, aurait enfreint ses règles de distribution internes.L'information est venue du site BuzzFeed News , selon lequel Clearview AI aurait proposé ses services à des clients externes via le programme. Cette attitude a été condamnée par Apple, qui dit avoir laissé 14 jours aux développeurs pour fournir une réponse et corriger le problème.Le P.-D.G. de Clearview Ai, Hoan Ton-That s'est défendu en déclarant : «», ajoutant que «».Clearview AI, comme le rappelle, a récemment fait l'objet d'une controverse suite à une enquête du New York Times . Celle-ci a démontré que l'application pouvait permettre aux forces de l'ordre de relier les photos de personnes anonymes à d'autres photos disponibles en ligne.La société conserverait également ces images dans une base de données, y compris lorsque les internautes les ont retirées d'Internet ou les ont rendues privées. L'enquête a entraîné des réactions des géants du web, notamment de Google et Facebook. Selon Clearview, cette base de données ne doit pourtant servir qu'en cas d'enquête criminelle ou de fraude.