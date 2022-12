Apple ne va plus empêcher ses employés de s'exprimer sur le harcèlement ou la discrimination au travail

Le problème posé par ces clauses était devenu sensible à partir du mouvement #AppleToo lancé à l'été 2021 par l'ingénieur logiciel Cher Scarlett, afin de discuter des conditions de travail au sein de l'entreprise. Elle avait dû finalement quitter son poste et avait plus tard accusé Apple de l'empêcher de parler en détail de la façon dont s'était fait son départ du fait de l'imposition de clause de discrétion.

La société la plus riche au monde a de son côté expliqué dans le rapport qu'elle vient de rendre public que des dispositions « pouvant être interprétées comme restreignant la capacité d’une personne à parler de tels comportements » n'avaient été trouvées que dans un « nombre de cas limité ». Elle annonce par ailleurs s'engager « à ne pas appliquer ces restrictions ».