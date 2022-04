Pour tester Face ID, Apple obligerait ses employés à partager leurs données biométriques

Elle remet principalement en cause Glimmer, anciennement Globber, l’application utilisée en interne pour améliorer les produits d'Apple via des tests réalisés par les employés volontaires. Cette app avait initialement servi lors du développement de Face ID. Pour y participer, les employés doivent au préalable scanner leur visage et fournir leurs données biométriques. Cependant, ce système de volontariat ne serait pas respecté. Ashley Gjøvik affirme par exemple avoir été conviée à ce qu’elle pensait être un « événement social obligatoire », où elle a finalement dû manipuler Face ID via Glimmer, le tout enfermée dans une pièce.