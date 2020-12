Apple dément avoir eu recours au travail forcé des Ouïghours dans sa chaîne de production

Un processus qui a donc poussé Apple à mener des audits au sein de sa chaîne de production, et notamment dans les usines de Lens Technology, spécialisée dans la production de verre résistant. Après avoir mené ses enquêtes, et après un énième rapport potentiellement incriminant pour la firme (ainsi que pour Amazon et Tesla), Apple a fait parvenir un communiqué à The Verge synthétisant ses observations.

« Apple pratique une politique de tolérance zéro à l’égard du travail forcé. Enquêter sur la trace de travail forcé fait partie de nos prérogatives pour chaque sous-traitant, et cela comprend notamment des audits surprises », écrit le porte-parole d’Apple Josh Rosenstock. « Plus tôt cette année, nous avons confirmé qu’aucun de nos fournisseurs n’avait effectivement recours à des travailleurs forcés dans la chaîne de production d’Apple ».